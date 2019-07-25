رياضة | مانشستر يونايتد يتصدر سباق التعاقد مع نجم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يتصدر سباق التعاقد مع نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتدعيم خط هجومه، بلاعب مميز، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الجديد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتّو سبورت" الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد يتصدر سباق التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، وسط اهتمام قوي من ناديي باريس سان جيرمان وتوتنهام هوتسبير.

وأشارت الصحيفة، أن مان يونايتد سيعوض الأرجنتيني بعقد 'ضخم' بسبب غياب الفريق عن دوري الأبطال هذا الموسم.

وفي هذا السياق يريد النادي الإيطالي الحصول على مبلغ يتراوح بين 80 إلى 100 مليون يورو من أجل ديبالا.