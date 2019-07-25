رياضة | ألينيا يكشف سر منحه رقم "21" لدي يونج في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألينيا يكشف سر منحه رقم "21" لدي يونج في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق كارليس ألينيا لاعب خط وسط برشلونة الإسباني على تنازله عن رقم قميصه 21 لفرينكي دي يونج الوافد الجديد للبارسا.

واستهل كارليس ألينيا تصريحاته التي نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية عن أفضل ذكرى له بقميص البارسا ، حيث قال: لن أنسى هدفي الأول في مرمى فياريال أبدًا، بعيدًا عن الهدف، عائلتي كانت في الملعب للاحتفال به، كان يوم سعيد للغاية، قميصي وحذائي في تلك المباراة موجودة في المنزل، وستبقى لمدى الحياة.

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وأضاف: حان الوقت أن أتخذ خطوة للأمام، أريد أن أحصل على المزيد من الدقائق، وأن أحارب لكي أكون لاعبًا أساسيًا.

وتابع: العام الماضي، حطمت الإصابة مخططاتي، لأنني لم أتمكن من البدء مع المجموعة، بعد العودة من الإصابة عدت للفريق الرديف، في البداية كنت حزين بعض الشيء، لأنه بدا وكأنه خطوة إلى الوراء، ولكن بعد ذلك ذهب كل شيء وأنتهى بي الأمر في الفريق الأول. كافحت كثيرًا للوصول إلى هنا.

وعن تنازله عن الرقم 21 لدي يونج ، أوضح ألينيا: لقد كان قرارًا سهلاً ، إجتمعت معه وأوضح لي كيف كان مولعًا جدًا بهذا الرقم، هو كان سيفعل نفس الشيء لي.