رياضة | تقارير: برشلونة سيتعاقد مع نيمار بشرط وحيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: برشلونة سيتعاقد مع نيمار بشرط وحيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم أن برشلونة لن يتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلا في حال تم عرضه للبيع من قبل ناديه.

ووفقا لـ ESPN الإسبانية فإن برشلونة لن يوقعوا مع "نيمار" إلا إذا كان متاحًا في السوق وبسعر معقول.

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وتابعت الصحيفة: "بارتوميو طلب من الخليفي إبلاغه في حال أراد بيع البرازيلي نيمار في الفترة المقبلة".

وواصلت: "فكرة برشلونة ما زالت تقديم لاعبين مثل "كوتينهو"، لن يتم صرف مبالغ مجنونة لإعادة نيمار".