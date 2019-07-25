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الان تتابع لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين تكشف أرقام فترة التسجيل الأولى حتى الخميس 25 يوليو والان مع التفاصيل
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كشفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، أرقام فترة التسجيل الأولى حتى الخميس 25 يوليو 2019.
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