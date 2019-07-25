الامارات | شركة خورفكان لكرة القدم تعلن التعاقد مع 3 محترفين برازيليين

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة خورفكان لكرة القدم تعلن التعاقد مع 3 محترفين برازيليين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت شركة خورفكان لكرة القدم في حسابها الرسمي نبذ مختصرة عن اللاعبين الاجانب الثلاثة الذين تم التعاقد معهم للعب في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، وذلك في اول اعلان رسمي بالتعاقد مع اللاعبين الاجانب، وهم كل من البرازيلي روبسون دي باولا، (25سنة) والذي مثل فريق بني ياس في الموسم الماضي، ووصفته بالمدافع المتميز، بعد ان ساهم مع السماوي بصورة واضحة في حصول فريقه على المركز السادس في الموسم الماضي لدوري الخليج العربي الموسم الماضي، ووصول بني ياس الى الدور نصف النهائي في بطولة كأس الخليج العربي.

وقدمت شركة خورفكان اللاعب البرازيلي بسمارك فييرا قادما من دوري المحترفين السعودي وابرزت نجاحه في ناديه السابق بإحراز 10 اهداف وصناعته لـ 6 اهداف اخرى، كما وسبق له اللعب مع فريق سانتارينا في الدوري البرازيلي، قبل ان ينتقل لصفوف الاتفاق السعودي في موسم 2017 -2018، بينما قدمت صانع الالعاب رافائيل دودو وكشفت انه من مواليد 1994، قادما الى خور فكان من نادي فورتاليزا البرازيلي، كما وشارك مع منتخب البرازيل لاعمار تحت 23 سنة، وذلك في أول ظهور له خارج الدوري البرازيلي.