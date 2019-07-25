الامارات | رسميا: براءة شباب الأهلي والفجيرة في واقعة" الغمزة"

شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا: براءة شباب الأهلي والفجيرة في واقعة" الغمزة" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برأت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الخميس بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار عادل عبد الله الجنبي ، ناديي شباب الأهلي والفجيرة فيما عرف بواقعة "الغمزة بعدما ايدت القرار الصادر من لجنة الإنضباط برفض الطعن المقدم من نادي الإمارات ضد الناديين بداعي وجود تلاعب في مباراة الفريقين ضمن الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي للموسم المنصرم.
وقال رئيس اللجنة عادل عبد الله الجنبي لـ" الإمارات اليوم" نظرت اللجنة خلال اجتماعها الطعن المقدم من نادي الإمارات ولم يثبت لديها وجود تلاعب في المباراة مثار الشكوى".
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