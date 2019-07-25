«شباب اليد» يتخطى النرويج «29- 27» ويتأهل لنصف نهائي المونديال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب مصر للشباب لكرة اليد الفوز على نظيره النرويجي بنتيجة 29 / 27 في ربع نهائى كأس العالم المقام في إسبانيا، ويتأهل إلى المربع الذهبى.
وانتهى الشوط الأول بتأخر مصر بنتيجة 14 / 12، وظل الفريق النرويجي متقدمًا حتى نتيجة 22-21 ومن بعدها استطاع منتخب الفراعنة التعادل والتقدم حتى نهاية المباراة لتنتهي بنتيجة 29- 27.
تأهل منتخب شباب النرويج لكرة اليد إلى دور ربع نهائى بالفوز على البرازيل بدور الـ 16 بينما تأهل منتخبنا الوطنى إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29.
وشهد مشوار منتخب شباب اليد في الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا في افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا في ثاني لقاءاته بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس، قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت، وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32.
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