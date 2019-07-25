شكرا لقرائتكم خبر عن الإيطالي دي روسي يجري الكشف الطبي في بوكاجونيورز الأرجنتيني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى لاعب خط الوسط الإيطالي، دانييلي دي روسي، كشفا طبيا قبيل انضمامه إلى نادي بوكاجونيورز الأرجنتيني في صفقة انتقال حر.
وذكر موقع «فوتبول إيطاليا» أن دي روسي وصل إلى العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس في وقت سابق من اليوم الخميس، حيث كان بانتظار مئات من مشجعي البوكا لدى دخوله وخروجه من عيادة النادي لإجراء الاختبارات الطبية.
ومن المنتظر أن يوقع دي روسي (36 عاما) عقدا يمتد لمدة عام للعب ضمن صفوف الفريق الأرجنتيني مع وجود خيارات للمغادرة في شهري ديسمبر ومارس، وذلك بعدما وضع حدا لمسيرته مع نادي روما الإيطالي بنهاية عقده هناك.
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