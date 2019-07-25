شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال يعلن التعاقد مع المدافع الفرنسي «ويليام ساليبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، تعاقده مع المدافع الفرنسي ويليام ساليبا لمدة عام على سبيل الإعارة من نادي سانت إيتيان.

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وذكرت صحيفة «مترو» الإنجليزية أن ساليبا (18 عاما) اختار الانضمام إلى المدفعجية، مفضلًا ذلك على الانتقال إلى توتنهام هوتسبير الذي كان مهتمًا أيضًا بالحصول على خدماته.

وأشارت الصحيفة إلى أن آرسنال لم يكشف عن القيمة المالية للصفقة، كاشفة في نفس الوقت نقلًا عن مصادرها أن اللاعب انتقل للعب في إنجلترا مقابل 27 مليون يورو تشمل المكافآت.

ويأتي انتقال ساليبا للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» في أعقاب إعلان آرسنال اليوم أيضا عن استعارة داني سيبايوس من ريال مدريد الإسباني لمدة عام.