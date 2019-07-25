شكرا لقرائتكم الأهلى يمنح مارتن لاسارتى 380 ألف جنيه مكافأة المباراة الواحدة بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "يحصل مارتن لاسارتى على راتب 5 أشهر مكافأة بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث يصل راتبه الشهرى 90 ألف دولار بما يوازى اجمالى المكافأة الخاصة بلقب البطولة المحلية التى يحصل عليها لاسارتى 7 ملايين و600 ألف جنيه".
وحاز الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى على لقب الدورى المصرى الممتاز أثر فوزه بالأمس على حساب المقاولون العرب بثلاثة اهداف لهدف فى المباراة التى جمعتهما بملعب استاد بترو سبورت بالقاهرة الجديدة.
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