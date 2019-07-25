شكرا لقرائتكم الأهلى يمنح مارتن لاسارتى 380 ألف جنيه مكافأة المباراة الواحدة بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل النادى الأهلى مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكد حصول مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالقلعة الحمراء على 380 ألف جنيه مكافأة كل مباراة قاد فيها القلعة الحمراء منذ تعاقده مع المارد الأحمر وحتى الآن.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "يحصل مارتن لاسارتى على راتب 5 أشهر مكافأة بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث يصل راتبه الشهرى 90 ألف دولار بما يوازى اجمالى المكافأة الخاصة بلقب البطولة المحلية التى يحصل عليها لاسارتى 7 ملايين و600 ألف جنيه".

Advertisements

وحاز الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى على لقب الدورى المصرى الممتاز أثر فوزه بالأمس على حساب المقاولون العرب بثلاثة اهداف لهدف فى المباراة التى جمعتهما بملعب استاد بترو سبورت بالقاهرة الجديدة.