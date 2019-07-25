شكرا لقرائتكم 170 ألف جنيه لكل لاعب في الأهلى عقب التتويج ببطولة الدوري للمرة الـ41... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يحصل كل لاعب بفريق الأهلي على 170 ألف جنيه عقب التتويج ببطولة الدوري للمرة الـ41 في تاريخ النادي بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف مساء أمس ، الأربعاء في المباراة التى جمعت الفريقين بإستاد برج العرب.
وقال مصدر في الأهلي أن إدارة الاهلي ستصرف مكافأة الدوري خلال الفترة المقبلة بعد إعداد كشف بالمكافأت وأحقية كل لاعب في المبلغ الذى سيحصل عليه بعد احتساب نسبة المشاركة.
وأوضح المصدر أن كل عضو بالجهاز الفني سيحصل على خمسة أشهر مكافآة بعد التتويج بلقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي وهو اللقب الذى جاء بعد موسم صعب وشاق واجه فيه المارد الأحمر ظروفاً صعبة للغاية.
كما يحصل لاسارتي المدير الفني للفريق على مكافأة ستصل إلى 7 مليون و600 ألف جنيه حيث يحصل المدير الفني على 90 ألف دولار شهرياً.
كانت هذه تفاصيل خبر 170 ألف جنيه لكل لاعب في الأهلى عقب التتويج ببطولة الدوري للمرة الـ41... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.