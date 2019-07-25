شكرا لقرائتكم حرمان فابريغاس من قيادة السيارات 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى الإسباني سيسك فابريغاس لاعب تشيلسي وأرسنال السابق عقوبة المنع من القيادة لمدة ستة أشهر بعدما تخطى السرعة المحددة في إحدى المناطق بجنوب غربي لندن.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية فإن أجهزة تتبع السرعة التابعة للشرطة رصدت قيام فابريغاس بتخطي السرعة المحددة بـ64 كيلومتراً في الساعة حيث كانت سرعة سيارته 109 كيلومترات في الساعة، يوم 4 ديسمبر الماضي.

وقال فابريغاس، الذي يلعب حالياً مع فريق موناكو، للشرطة: "لم أكن أسير بهذه السرعة"، وفقاً ما استمعت له محكمة "ويمبلدون" الجزئية.

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وأقر اللاعب الفائز بكأس العالم مع المنتخب الإسباني بتخطيه السرعة المحددة وتم تغريمه 750 جنيها إسترلينياً.

وتم منع فابريغاس، الذي كانت رخصته بها ست نقاط، من القيادة، بعدما أضافت الشرطة ست نقاط إضافية. وانتقل فابريغاس إلى موناكو من تشيلسي في يناير الماضي بعد الفوز بلقبين للدوري، ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ولعب فابريغاس في 501 مباراة في كافة المسابقات الإنجليزية مع تشيلسي وأرسنال.