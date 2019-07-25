شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد فعل المدير الفني لمنتخب اليد بعد إنجاز كأس العالم للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص طارق محروس المدير الفني لمنتخب شباب كرة اليد على الاحتفال مع اللاعبين عقب الإنجاز الجديد لفراعنة اليد بالتأهل للدور قبل النهائى لكأس العالم المقامة بإسبانيا بعد الفوز على النرويج 29 / 27 .

وتمكن المنتخب الوطني لشباب اليد ، في تحقيق الفوزعلى نظيره النرويجى فى إطار ربع نهائى كأس العالم بإسبانيا.

تأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16.

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 .

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وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

طارق محروس المدير الفني لمنتخب شباب اليد