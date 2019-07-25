شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شباب اليد فى أسبانيا : وعدنا و أوفينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة إتحاد كرة اليد و رئيس بعثة منتخب الشباب فى أسبانيا بأحفاد الفراعنة بعد التأهل إلى نصف نهائى كأس العالم للشباب بالفوز على النرويج فى دور الثمانية بنتيجة 29 / 27 .

قال شوقى فى تصريح لـ " الخليج 365 " عقب التأهل " وعدنا و أوفينا " ، مشيرا على أن اللاعبين منذ اللحظة الأولى بالمشاركة فى المونديال كان لديهم هدف الوصول إلى المربع الذهبى و المنافسة على اللقب و ليس التمثيل الشرفى .

تأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16.

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32.