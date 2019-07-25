شكرا لقرائتكم خبر عن مليون جنيه تفصل الزمالك عن إعلان ضم حارس بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مسؤولو نادي الزمالك بعرض قيمته 7 ملايين جنيها لمسئولى نادي بتروجت لضم محمد صبحي حارس مرمى الفريق البترولى الصاعد وحارس المنتخب الأولمبي في فترة الانتقالات الحالية.

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وكان الزمالك حصل على توقيع محمد صبحي خلال الفترة الماضية في ظل المفاوضات المستمرة مع النادي البترولي لضم اللاعب، وطلب مسؤولو بتروجت الحصول على 8 ملايين جنيها لبيع الحارس نهائيا للقلعة البيضاء في الفترة الحالية، وأكد مصدر مطلع بالقلعة البيضاء أن الخلاف على المقابل المادي ليس أزمة وسيتم حله خلال ساعات وإعلان ضم الحارس رسميا.

ويبحث الزمالك عن تعزيز مركز حراسة المرمى خلال الفترة الجارية بضم محمد عواد من الإسماعيلى وكذلك الصاعد محمد صبحى من بتروجت واقترب الأخير من الانضمام لقلعة ميت عقبة.