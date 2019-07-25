شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عاشور يؤازر منتخب الاسكواش قبل السفر إلى ماليزيا للمشاركة ببطولة العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم المصرى المعتزل رامى عاشور، بطل العالم السابق للاسكواش، على مؤازرة المنتخب الوطنى الذى يستعد للسفر اليوم إلى ماليزيا للمشاركة فى بطولة العالم، وتواجد عاشور فى استاد القاهرة الدولى حيث تجمع أعضاء البعثة استعدادا للسفر.

وتغادر بعثة منتخب مصر للناشئين والناشئات فى لعبة الاسكواش اليوم، الخميس، إلى ماليزيا حيث تشارك ببطولة العالم خلال الفترة من 2019/7/25 و حتي 2019/8/10.

وتشارك مصر ببطولة العالم للناشئات للفردى والفرق ببعثة مكونة من، أشرف قناوي رئيسا للبعثة، أحمد محسن إداري البعثة، أحمد المطعني مديرا فنيا للفريق، ناصر عبد المنعم مدربا للياقة والأحمال البدنية، أحمد عفت مدربا، عمرو خالد مدربا، هانيا الحمامي، جني شيحة ، فريدة محمد ، سنا محمود ، ملك أشرف ، نور خالد.

Advertisements

جدير بالذكر أن مصر هى حامل اللقب للفردى والفرق حيث حصلت اللاعبة روان رضا علي لقب الفردي بالبطولة الماضية بالهند 2018.

كما تشارك مصر ببطولة العالم للناشئين فردي ببعثة مكونة من إيهاب حافظ رئيس البعثة، أحمد عفت ، تميم الوليلي ، مصطفي عسل ، عمر الترك ، مصطفي السرتي ، يحي النوساني ، إبراهيم محمد ، كريم البربري.

ومصر هى حامل اللقب الماضى لفردى الناشئين من خلال حصول اللاعب مصطفي عسل علي لقب البطولة الماضية بالهند .