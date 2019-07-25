شكرا لقرائتكم خبر عن فلافيو يهنئ الأهلى وجماهيره بلقب بطولة الدورى 41 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم الأنجولى أمادو فلافيو، نجم النادى الأهلى السابق ومدرب فريق بترو أتليتكو الأنجولى، القلعة الحمراء بالفوز بلقب الدورى المصرى لكرة القدم للمرة 41 فى تاريخه.

وقال هداف الأهلى السابق، عبر حسابه على تويتر: " مبروك للنادى الأهلى على لقب آخر".



فلافيو

وحسم الأهلى لقب الدورى موسم 2018- 2019 أمس، الأربعاء، بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوّج الأحمر باللقب رقم 41 فى تاريخه والمرة الرابعة على التوالى.

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وتوج النادى الأهلى بالدورى الممتاز للمرة الـ 41 فى تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ورفع رصيده الى 77 نقطة بفارق خمس نقاط عن الزمالك ويتبقى مباراة واحدة بين القطبين الأحد المقبل.