تشافي يرمي صفقة نيمار في ملعب برشلونة

أشاد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق السد القطري بزميله السابق في صفوف برشلونة الإسباني، نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال تشافي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "كلاعب كرة قدم، فإن نيمار بمثابة القنبلة، فهو رائع وشخص مميز ومتواضع وجاد في عمله، وبذل أقصى ما لديه في صفوف برشلونة".
واستدرك: "لكن إدارة برشلونة عليها حسم قرارها، أتمنى بالطبع الأفضل للنادي، وإذا ضمن أحد أن نيمار سينجح مجددا مع البارسا، سأكون أول المطالبين بعودته مجددا إلى صفوف الفريق".
وأضاف قائد البارسا السابق: "لا أحد يعلم ما يمكن أن يحدث، كل شيء يعتمد على إدارة برشلونة وقرارها".
وثارت تكهنات عديدة حول رغبة برشلونة في استعادة نيمار بعد عامين قضاهما بصفوف بي إس جي، في ظل تأكيد مسؤولي النادي الفرنسي أن اللاعب البرازيلي يرغب في مغادرة الفريق هذا الصيف.
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