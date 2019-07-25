رسميًا.. كهربا يوقع لأفيس البرتغالي حتى 2021

أعلن نادي ديسبروتيفو دي أفيس البرتغالي تعاقده مع محمود عبدالمنعم "كهربا" في صفقة انتقال حر لمدة موسمين حتى يونيو 2021.

ولم يوضح النادي في البيان الذي نشره عبر موقعه الرسمي على الانترنت أي تفاصيل مالية متعلقة بالصفقة، فيما أشارت إلى سجل اللاعب مع نادي الزمالك في الموسم الماضي حيث سجل 13 هدفًا في 41 مباراة.

وسيعمل كهربا تحت إدارة أوجوستو إيناسيو الذي سبق له تدريب الزمالك خلال الفترة من إبريل وحتى يوليو 2017، في حين كان كهربا معارًا إلى اتحاد جدة.

وبدأ كهربا مسيرته في نادي انبي قبل أن يخوض تجربتين في أوروبا من خلال لوزيرن وجراسهوبرز بالدوري السويسري، وعاد بعدها للزمالك الذي لعب له موسمًا قبل أن ينتقل لاتحاد جدة موسمين على سبيل الإعارة ثم عاد بعدها للفريق.

واعتبر كهربا عقده مع الزمالك منتهي بنهاية موسم 2018-2019، وفي المقابل يرى الزمالك أن عقد اللاعب ممتد لثلاث سنوات مقبلة بسبب عقد عليه خلاف بين الطرفين حول صحة تسجيله لدى اتحاد الكرة.