هيجواين يتحدى رغبة يوفنتوس

لا يرغب المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين في الاستماع إلى أي عرض، للرحيل عن يوفنتوس، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

فعلى مدار الأسابيع الماضية حرص هيجواين على تكرار رغبته في البقاء بتورينو، والقتال على مركز في التشكيل الأساسي للمدرب الجديد، ماوريسيو ساري الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، عثر هيجواين على منزل جديد في تورينو، وبات مستعدًا لترك تجربة تشيلسي وراء ظهره، وذلك على عكس رغبة إدارة السيدة العجوز.



وسيحاول يوفنتوس خلال الأيام المقبلة إقناع هيجواين بالرحيل عن النادي هذا الصيف، خاصة أن فريق روما على استعداد للتقدم بعرض لضمه.

وحتى الآن لم يتقدم روما بأي عرض لضم المهاجم الأرجنتيني، ولم يحدث أي تواصل بينه وبين فونسيكا، مدرب ذئاب العاصمة.