رسمياً.. أرسنال يعلن عن صفقة جديدة

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي نجاحه في التعاقد مع لاعب فريق سانت ايتيان الفرنسي ويليام صليبة على أن يظل في ناديه الحالي لمدة موسم على سبيل الإعارة من النادي اللندني.

وينضم صليبة إلى صفوف أرسنال في الصيف المقبل عام 2020 وفقاً لما أعلنه النادي اللندني عبر موقعه الرسمي.

ومن جانبه قال أوناي إيمري مدرب الفريق:"نحن سعداء بانضمام ويليام إلى صفوفنا، الكثير من الأندية كانت ترغب في ضمه، لكنه أراد أن ينضم إلينا".

وأتم إيمري:"سيستمر ويليام في فرنسا خلال الموسم المقبل من أجل اكتساب مزيد من الخبرات، وبعد ذلك سينضم إلى فريقنا".