الأخضر يصعد للمركز الـ68 عالميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صعد المنتخب السعودي الأول مركزا واحدا فى التصنيف الصادر أمس من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، ليحتل المركز الـ68 عالميا، والسابع على صعيد منتخبات آسيا.

وينتظر أن تشهد الشهور المقبلة صعودا أفضل للأخضر مع انطلاق التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، حيث وقع الأخضر فى المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات أوزبكستان، فلسطين، اليمن، سنغافورة.

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ويفتتح المنتخب السعودي مشواره بمواجهة اليمن فى العاشر من سبتمبر المقبل، قبل أن يواجه سنغافورة في الجولة الثانية من التصفيات فى العاشر من أكتوبر المقبل، وفلسطين في الـ15 من الشهر نفسه، قبل أن يواجه أوزبكستان 14 نوفمبر المقبل.

ويلتقي اليمن فى بداية جولة الإياب من التصفيات 26 مارس 2020، قبل أن يواجه سنغافورة في الـ31 من الشهر نفسه، كما يلعب مع فلسطين وأوزبكستان يومى 4 و9 يونيو 2020.

وصعد المنتخب الجزائري لكرة القدم، بطل أفريقيا، 28 مركزا دفعة واحدة في التصنيف الشهري الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، واحتل المركز الـ40 عالميا برصيد 1463 نقطة محتلا المركز الرابع في القارة الأفريقية، واحتل المنتخب السنغالي صدارة الترتيب في أفريقيا وجاء في المركز العشرين عالميا.

ورغم أن المنتخب البرازيلي توج بطلا لبطولة كوبا أمريكا للمرة التاسعة في تاريخه في السابع من الشهر الحالي بعد تغلبه على منتخب بيرو 3 / 1، إلا أنه فشل في انتزاع صدارة الترتيب من المنتخب البلجيكي واكتفى بالمركز الثاني برصيد 1726 نقطة، بفارق 20 نقطة خلف المنتخب البلجيكي.