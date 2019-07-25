الجنرال يختار محترفا روسيا للهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

نصح محترف فريق الهلال الأسبق الروماني ميريل رادوي الملقب بـ »الجنرال« إدارة فهد بن نافل بالاستعانة بمواطنه باول أنطوان »28 سنة« المحترف في صفوف سمارا الروسي للموسم الكروي الجديد، بعد إفصاح المدير الفني للفريق رازفان لوشيسكو عن رغبته في الاستعانة بمحور ارتكاز بعد ختام المعسكر التحضيري أمس، الذي أقيم على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية بلينز النمساوية، تحضيرا للموسم الكروي الجديد، والذي سيبدؤه الفريق الثلاثاء بعد المقبل بخوض لقاء دور الـ16 لذهاب دوري أبطال آسيا.

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على صعيد آخر أكد المدير الفني للفريق رازفان لوشيسكو لصحيفة GSP الرومانية أن خوض غمار التدريب في المنطقة العربية ليس مغامرة تدريبية بعد نجاحه الكبير مع لوك اليوناني، وقال «مستقبلي التدريبي في الهلال بعد أن تضاعف دخلي السنوي ثلاثة أضعاف عما كنت أتقاضاه في اليونان».

وأوضح أن الهلال يعد من أعرق الأندية الآسيوية وشهرته كبيرة من خلال بطولاته أو لاعبيه، أو من خلال كبار مدربي العالم الذين سبق وأن أشرفوا على تدريباته، وبين المدير الفني للهلال أن طموحاته هي تحقيق بطولتي الدوري السعودي، وبطولة دوري أبطال آسيا التي تنادي بها الجماهير الهلالية، حيث وصلت نداءاتها إلى معسكرنا بالنمسا.

وعن قرار تركه لباوك اليوناني أجاب «وقع عدم اتفاق بيني وبين مالك النادي، فكان من الطبيعي أن أرحل. كانت لدي فرصة أكبر في أوروبا قبل عرض الهلال إلا أن وقتها لم أستطع دفع الشرط الجزائي حتى أفك عقدي مع النادي اليوناني. كان قرار مغادرتي صائبا، ولم أندم عليه بالانتقال للهلال».