الوحدة يجهز الاتحاد لموقعة ذوباهان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

اختتم فريق الاتحاد أمس معسكره الإعدادي الذي أقامه بمدينة مانشستر البريطانية خلال الفترة من 4 يوليو وحتى 25 يوليو ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ووصلت بعثة الفريق أمس لمدينة دبي الإماراتية لاستكمال المرحلة الثالثة قبيل مواجهة فريق ذوباهان الإيراني ضمن دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2018-2019 التي سيخوضها الفريق في الخامس من أغسطس المقبل ضمن جولة الذهاب على استاد زعبيل.

الوحدة يجهز العميد

وتقرر أن يخوض فريق الاتحاد آخر تجاربه الودية قبل موقعة ذهاب دور الـ16 الآسيوي بمواجهة فريق الوحدة الإماراتي متصدر المجموعة، وذلك في الثلاثين من يوليو الحالي كإعداد أخير للتشيلي سييرا لوضع التشكيل الأساسي الذي سيدخل به مواجهة ذوباهان الإيراني.

وتقرر أن يلتحق الثنائي المغربي كريم الأحمدي ومروان داكوستا بمعسكر الفريق بمدينة دبي بعد انتهاء إجازتهما بعد مشاركتهما الأخيرة مع منتخب بلادهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر.

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سييرا حائر

لم يستقر التشيلي خوسيه سييرا على اختيار الرباعي الأجنبي الذي سيعتمده في مشاركة الفريق في البطولة الآسيوية حتى الآن، إذ تشير الأنباء من معسكر العميد توجه سييرا لاختيار الرباعي، المغربي مروان داكوستا، والبرازيلي رومارينهو، والتشيلي من أصل فلسطيني لويس خمينيز، والمهاجم الصربي الكسندر بريجوفتش.

كعكي: حققنا أهدافنا

أكد أحمد كعكي نائب رئيس نادي الاتحاد والمشرف العام على كرة القدم أن معسكر الفريق في مدينة مانشستر الإنجليزية حقق كل أهدافه استعدادا لانطلاق الموسم المقبل، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين كانوا على درجة كبيرة من الانضباطية خلال فترة وجودهم بالمعسكر، لافتا إلى أن هذا الأمر يعكس رغبتهم في إسعاد جماهير النادي خلال الموسم المقبل.

وأبان أن الفريق سيختتم تجاربه الودية بمواجهة الوحدة الإماراتي 30 يوليو الحالي، وأضاف «سيحصل اللاعبون على راحة يوم الجمعة، على أن تنطلق التدريبات السبت بناء على طلب من الجهاز الفني بقيادة خوسيه سييرا».

كما أفاد بأن الثنائي المغربي مروان داكوستا وكريم الأحمدي سينضمان لمعسكر الفريق في دبي، بمجرد انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبان عقب مشاركتهما مع منتخب بلادهما في كأس أمم أفريقيا.

تجارب الاتحاد في مانشستر: