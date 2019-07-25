شكرا لقرائتكم بعد مرور 15 دقيقة .. شباب اليد يتقدم على النرويج بفارق هدفين فى ربع نهائى المونديال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مصر والنرويج



نجح منتخب شباب كرة اليد فى التقدم على نظيره النرويجى بنتيجة 7 - 5 بعد مرور 15 دقيقة فى اللقاء الذى يجمعهما بربع نهائى كاس العالم المقام فى أسبانيا .

وشهد إنطلاق اللقاء تألق ملحوظ للاعبةى شباب اليد، أمام أحد عمالقة اللعبة فى القارة العجوز.

تأهل منتخب شباب النرويج لكرة اليد إ لى دور ربع نهائى بالفوز على البرازيل ى دور الـ 16 .

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بينما تأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16.

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.