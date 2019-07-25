شكرا لقرائتكم ديسبورتيفو أفيس البرتغالى يعلن التعاقد مع كهربا رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالى، حصوله على خدمات محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك، لمدة موسمين بشكل رسمى.

ووقع كهربا رسميا على عقود انضمامه لفريق أفيس البرتغالى منذ أيام قليلة لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد حيث أخطر الاتحاد البرتغالى نظيره المصرى بتوقيع اللاعب على عقود رسمية، وطلب إرسال البطاقة الدولية الخاصة به.

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ونشر النادي البرتغالى، عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك صورة كهربا معلنا عن التعاقد معه بشكل رسمى ليصبح لاعبا فى صفوف ديسبورتيفو أفيس الذى ينافس فى الدرجة الممتازة.

وأدى إيناسيو، المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك، دوراً كبيراً فى انتقال كهربا، لنادي ديسبورتيفو أفيس حيث طالب إدارة النادى البرتغالى بالتعاقد مع اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية نظرا لقناعته الكاملة بقدرات اللاعب عندما تولى تدريب القلعة البيضاء.