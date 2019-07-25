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شكرا لقرائتكم خالد جلال : لا بديل عن هزيمة الأهلي وانسوا الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعى اليوم.
جاءت جلسة خالد جلال مع لاعبى الزمالك بعد ساعات قليلة من خسارة لقب الدوري المصري رسميا بعدما حسم الغريم التقليدى النادي الأهلي اللقب بالفوز على المقاولون، وذلك قبل خوض آخر مواجهات البطولة يوم الأحد المقبل بين قطبى الكرة المصرية.
وطلب خالد جلال، من لاعبى الزمالك نسيان ضياع بطولة الدوري ومصالحة الجماهير بالفوز في المباراة المقبلة على النادي الأهلي من أجل إنهاء الدوري بصورة قوية.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الأهلي مساء الأحد المقبل في ختام الدوري الممتاز على استاد برج العرب في الإسكندرية.
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