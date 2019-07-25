شكرا لقرائتكم ديسبورتيفو أفيس يعلنها : إيناسيو سبب ضم كهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى، كواليس التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك، لمدة موسمين بشكل رسمى. Advertisements قال النادي البرتغالى فى بيانا رسميا عبر الفيسبوك أن كهربا وقع عقد لمدة موسمين ونجح فى تسجيل 10 هدفا خلال مشاركته فى 41 مباراة بالموسم الماضى. وأكد النادي البرتغالى فى بيانه أن التعاقد مع كهربا جاء بناءا على طلب إيناسيو المدير الفنى السابق للزمالك والحالى لديسبورتيفو أفيس، كما ذكر البيان المسيرة الاحترافية للاعب القلعة البيضاء، وخوضه تجربة احترافية سابقة فى سويسرا مع نادي لوزيرين وجراسهوبرز، وكذلك انتقاله لنادي اتحاد جدة السعودى والتأكيد على أن تجربته الجديدة ستكون الأولى بالدوري البرتغالي كما آشار البيان للعب كهربا فى وقت سابق تحت قيادة البرتغالى المخضرم فيريرا المدير الفنى الأسبق للزمالك ومشاركته بصحبة المنتخب الوطنى فى كأس العالم الأخيرة بروسيا وبطولة كأس أمم إفريقيا 2017.

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