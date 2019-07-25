شكرا لقرائتكم تعرف على رسالة مدرب الزمالك لبوطيب قبل القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك جلسة خاصة مع المغربى خالد بو طيب مهاجم الفريق قبل انطلاق المران الجماعى اليوم.

وجاءت جلسة مدرب الزمالك مع المهاجم المغربى للاطمئنان على حالته البدنية بعد التعافي من الإصابة بالركبة، ومعرفة مدى جاهزيته للفترة المقبلة.

Advertisements

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الأهلي مساء الأحد المقبل في ختام الدوري الممتاز على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وطلب خالد جلال من بوطيب عدم التعجل فى العودة للملعب مرة أخرى، لحين تأكد شفائه بنسبة 100%، مؤكدا للاعب أنه يمثل إضافة قوية ووجوده داخل المستطيل الأخضر أمر ضرورى.