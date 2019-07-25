شكرا لقرائتكم 3 تعليمات لشباب اليد فى الوقت المستقطع.. افتح الدايرة وقفل على الأجنحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص طارق محروس المدير الفنى لمنتخب شباب كرة اليد على تحذير لاعبيه من أجنحة النرويج فى اللقاء المقام بينهما حاليا فى شوطه الأول بربع نهائى كأس العالم خلال الوقت المستقطع .

وأكد طارق محروس أن لاعبى النرويج يتميزون فى الهجوم من الأجنحة، ولهذا طالبهم بعدم التركيز فى غلق منطقة الدائرة، بهدف إجبارهم على اللعب أمامها.

و يشهد اللقاء تقدم منتخب النرويج حتى الأن 11 / 10 فى الشوط الأول بعد مرور 24 دقيقة .

Advertisements

و شهد إنطلاق اللقاء تألق ملحوظ لثنائى شباب الفراعنة ، محسن رمضان هداف اللقاء الماضى أمام صربيا و زميله سيف الدرع .

تأهل منتخب شباب النرويج لكرة اليد إ لى دور ربع نهائى بالفوز على البرازيل ى دور الـ 16 ، بينما تأهل منتخب شباب اليد ربع ى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 .

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 .

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.