شكرا لقرائتكم طارق حامد أجازة قبل مباراة القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل طارق حامد لاعب وسط الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفني.

وخسر الزمالك لقب الدوري المصري رسميا منذ ساعات بعدما حسم الغريم التقليدى النادي الأهلي اللقب بالفوز على المقاولون، وذلك قبل خوض آخر مواجهات البطولة يوم الأحد المقبل بين قطبى الكرة المصرية.

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وطلب طارق حامد من جهاز الزمالك بقيادة خالد جلال عدم التواجد فى مران اليوم وهو ما وافق عليه الجهاز الفنى للقلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الأهلي مساء الأحد المقبل في ختام الدوري الممتاز على استاد برج العرب في الإسكندرية.