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طارق حامد أجازة قبل مباراة القمة...

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جدة - عمرو شويل حصل طارق حامد لاعب وسط الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من  الجهاز الفني.

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وخسر الزمالك لقب رسميا منذ ساعات بعدما حسم الغريم التقليدى النادي الأهلي اللقب بالفوز على المقاولون، وذلك قبل خوض آخر مواجهات البطولة يوم الأحد المقبل بين قطبى الكرة المصرية.

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وطلب طارق حامد من جهاز الزمالك بقيادة خالد جلال عدم التواجد فى مران اليوم وهو ما وافق عليه الجهاز الفنى للقلعة البيضاء.

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ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الأهلي مساء الأحد المقبل في ختام الدوري الممتاز على استاد برج العرب في الإسكندرية.

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