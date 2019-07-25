شباب اليد يهزمون النرويج ويتأهلون للمربع الذهبى بالمونديال...

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جدة - عمرو شويل نجح منتخب شباب كرة اليد فى الفوز على نظيره النرويجى بنتيجة 29 - 27 فى ربع نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا ، ليتأهل إلى المربع الذهبى . و إنتهى الشوط الأول بنتيجة 14/12 لصالح النرويج قبل أن ينجح المنتخب الوطنى فى تعديل النتيجة بالشوط الثانى والفوز بالمباراة. Advertisements تأهل منتخب شباب النرويج لكرة اليد إلى دور ربع نهائى بكأس العالم للشباب بعد الفوز على البرازيل فى دور الـ 16 . بينما تأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16. وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 .

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