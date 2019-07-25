شكرا لقرائتكم شباب اليد يسطرون التاريخ.. شهاب عبد الله أفضل لاعب فى مباراة مصر والنرويج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شباب اليد يسطرون التاريخ حصل شهاب عبد الله لاعب المنتخب الوطنى لشباب كرة اليد على لقب أفضل لاعب فى مباراة مصر و النرويج فى ربع نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا .

و نجح منتخب شباب اليد فى تحقيق الفوز على نظيره النرويجى بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية، لينجح فى التأهل إلى إلى المربع الذهبى .

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تأهل منتخب شباب النرويج لكرة اليد إ لى دور ربع نهائى بالفوز على البرازيل ى دور الـ 16 ، بينما تأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16.

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 .