شكرا لقرائتكم سموحة يزاحم الزمالك لضم الحارس محمد صبحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووفقًا لمصدر مطلع فإن إدارة نادى سموحة تسعى للحصول على خدمات الحارس الشاب تحسباً لاتمام تعاقد نادى الزمالك مع الحارس محمد أبوجبل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى دخلت فيه ادارة نادى الزمالك فى مفاوضات مع بتروجت لضم الحارس محمد صبحى لتعويض غياب محمود عبد الرحيم جنش حارس القلعة البيضاء الذى أصيب خلال مشاركته بمعسكر المنتخب الوطنى الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.
وتألق محمد صبحى بشدة فى الدورى المصرى الممتاز ما جعله احد الحراس القلائل المرشحين لدخول قائمة المنتخب الوطنى الأول، بالإضافة الى تصريحات أحمد ناجى مدرب حراس الفراعنة قبل أشهر عن أنه واحد من قوام الحراس القادرين على قيادة المنتخب الوطني فى الفترة الحالية.
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