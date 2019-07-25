شكرا لقرائتكم خالد جلال : فى ناس بتموت عشان الزمالك والكأس آخر فرصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد خالد جلال المدير الفنى للزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق الكروى، فى حضور عبد الحميد بسيونى المدرب العام، وذلك على هامش مران اليوم.

وخسر الزمالك لقب الدوري المصري رسميا منذ ساعات بعدما حسم الغريم التقليدى النادي الأهلي اللقب بالفوز على المقاولون، وذلك قبل خوض آخر مواجهات البطولة يوم الأحد المقبل بين قطبى الكرة المصرية.

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ووجه خالد جلال رسالة قوية للاعبي الزمالك في الجلسة قائلا : "هناك من يموت من أجل الزمالك وعليكم أن تدركوا مدى ارتباط الجماهير باسم الزمالك ويجب أن تقاتلوا في الفترة المقبلة لحصد بطولة الكأس لتعويض الجماهير".

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الأهلي مساء الأحد المقبل في ختام الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب في الإسكندرية.