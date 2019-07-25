شكرا لقرائتكم انطلاق معسكر إعداد وادى دجلة بحضور رئيس النادى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحضر تدريب اليوم ماجد سامى مالك أندية وادى دجلة حيث حرص جميع اللاعبين على حضور اليوم الأول للمعسكر الذى قاده المدرب اليونانى تاكيس جونيس.
ويسعى فريق وادى دجلة الى تقديم نتائج أفضل من التى حققها فى الموسم الماضى فى ظل حالة الاستقرار التى سيطرت على الفريق خلال الفترة الماضية.
وينطلق بطولة الدورى المصرى الممتاز الشهر المقبل بمشاركة 18 ناديًا وذلك عقب انتهاء البطولة الحالية والتى تختتم الاحد المقبل بمواجهة الأهلى والزمالك.
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