شكرا لقرائتكم بيراميدز يزاحم الأهلى لحسم انتقال أسامة جلال فى الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل نادى بيراميدز فى منافسة شرسة مع النادى الأهلى لضم المدافع الدولى الشاب أسامة جلال لاعب فريق انبى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لمصدر مطلع فإن النادى الأهلى أرسل عرضاً لضم أسامة جلال لصفوف فريقه عن طريق وكيله ممدوح عيد وذلك قبل تولى الأخير منصبًا داخل نادى بيراميدز، ليدخل أحمد يحيى وكيل اللاعبين هو الآخر فى مفاوضات مع القلعة الحمراء لحسم انتقال اللاعب.

ويشارك أسامة جلال بشكل مستمر مع ناديه والمنتخب الأوليمبى ما جعله أحد اللاعبين المرغوبين داخل القلعة الحمراء حيث يسعى اللاعب الى الانتقال الى أى من الأندية الكبرى بالدورى المصرى والتى تشاك فى البطولات الأفريقية بشكل مستمر.

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وفوجئ مسئولو النادى الأهلى بدخول نادى بيراميدز فى الصفقة وطلب ضم اللاعب لتشتعل الصفقة والتى قد تصل الى عشرات الملايين.

وأعلن اتحاد الكرة فتح باب القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية يوم الأثنين المقبل أمام الأندية المشاركة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز للموسم المقبل.