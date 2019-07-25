شباب اليد يتأخرون بفارق هدفين أمام النرويج فى مونديال الشباب...

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جدة - عمرو شويل تأخر منتخب شباب كرة اليد فى التقدم أمام نظيره النرويجى بنتيجة 14 / 12فى الشوط الأول من اللقاء الذى يجمعهما بربع نهائى كاس العالم المقام فى أسبانيا . شهد إنطلاق اللقاء تألق ملحوظ لثنائى منتخب أحفاد الفراعنة محسن رمضان هداف اللقاء الماضى أمام صربيا و زميله سيف الدرع . تأهل منتخب شباب النرويج لكرة اليد إ لى دور ربع نهائى بالفوز على البرازيل ى دور الـ 16 ، بينما تأهل منتخب شباب اليد ربع ى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 . Advertisements وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 . وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

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