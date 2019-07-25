شكرا لقرائتكم الأخضر يتقدم مركزاً في تصنيف فيفا للمنتخبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدم المنتخب السعودي مرتبة واحدة في تصنيف "فيفا" الشهري للمنتخبات، إذ جاء الأخضر في المركز 68 فيما حافظت بلجيكا على صدارة الترتيب بينما تقدمت البرازيل إلى وصافة الترتيب بعد نيلها بطولة كوبا أميركا.

وصعد المنتخب الجزائري، بطل إفريقيا، 28 مركزا دفعة واحدة بعد تتويجه ببطولة أمم إفريقيا يوم 19 يوليو الجاري بعد تغلبه على المنتخب السنغالي بهدف نظيف.

واحتل المنتخب الجزائري المركز الـ40 عالميا برصيد 1463 نقطة محتلا المركز الرابع في القارة الإفريقية.

واحتل المنتخب السنغالي صدارة الترتيب في إفريقيا حيث احتل المركز العشرين عالميا برصيد 1550 نقطة، فيما جاء المنتخب التونسي في المركز الثاني برصيد 1496 نقطة وجاء المنتخب النيجيري في المركز الثالث برصيد 1481 نقطة فيما جاء المنتخب المغربي في المركز الخامس برصيد 1461 نقطة وجاء المنتخب المصري في المركز السادس برصيد 1431 نقطة.

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وصعد منتخب مدغشقر، الذي خرج من دور الثمانية في البطولة الأفريقية، 12 مركزا واحتل المركز 96 عالميا، فيما صعد منتخب بنين ستة مراكز ليحتل المركز الـ82.

ورغم أن المنتخب البرازيلي توج بطلا لبطولة كوبا أميركا للمرة التاسعة في تاريخه في السابع من الشهر الجاري بعد تغلبه على منتخب بيرو 3 - 1، إلا انه فشل في انتزاع صدارة الترتيب من المنتخب البلجيكي واكتفى بالمركز الثاني برصيد 1726 بفارق 20 نقطة خلف المنتخب البلجيكي.

وتراجع المنتخب الفرنسي، بطل العالم مركزا ليحتل المركز الثالث برصيد 1718 نقطة، وجاء المنتخب الإنجليزي في المركز الرابع برصيد 1652 نقطة، فيما احتل منتخب أوروجواي المركز الخامس برصيد 1637.

واحتل المنتخب البرتغالي المركز السادس برصيد 1631 نقطة وخلفه المنتخب الكرواتي برصيد 1625 نقطة ثم المنتخب الكولومبي برصيد 1622 ثم الإسباني برصيد 1617 نقطة ثم الأرجنتيني برصيد 1610 نقطة.

وحافظ المنتخب الإيراني على صدارة الترتيب الآسيوي حيث احتل المركز الـ23 عالميا برصيد 1518 ثم المنتخب الياباني في المركز الـ33 عالميا برصيد 1481 نقطة ثم كوريا الجنوبية في المركز الـ37 عالميا برصيد 1467 نقطة، ثم المنتخب الأسترالي في المركز الـ46 عالميا برصيد 1436 نقطة.