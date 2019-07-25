شكرا لقرائتكم الأحد.. أمرابط ينضم لمعسكر النصر في البرتغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن النصر يوم الخميس موعد عودة المغربي نور الدين أمرابط إلى معسكر الفريق بعد فراغه من الإجازة التي منحت له.

وكان أمرابط ضمن قائمة المنتخب المغربي المشاركة في كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت في مصر. وكتب النصر عبر حسابه الرسمي في "تويتر" ينضم المغربي نور الدين أمرابط يوم الأحد القادم لمعسكر الفريق وذلك بعد الراحة التي منحها له الجهاز الفني.

وانضم عبدالرزاق حمدالله نجم الفريق إلى المعسكر المقام في البرتغال يوم الاثنين الماضي.