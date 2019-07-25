تابع نتيجة ماتش مصر والنرويج اليوم.. نتيجة مباراة مصر في كرة اليد .. المنتخب المصري يصعق النرويج...

حقق المنتخب المصري فوزًا غاليًا على منتخب النرويج بنتيجة 29 مقابل 27 في المباراة الهامة اليوم الخميس، وذلك في ربع نهائي كأس العالم في أسبانيا لكرة اليد، وبذلك يصعد المنتخب للدور المقبل، في مباراة هامة بالنسبة للمنتخب المصري، وإقترب النرويج بشدة من التعادل ولكن تبقى نصف دقيقة كانت كفيلة بالمنتخب المصري أن يحرز هدف التعزيز والفوز على النرويج في مباراة اليوم.

المنتخب المصري فاز على أستراليا بنتيجة 44-17 في الإفتتاح بالمونديال، وفاز على نيجيريا 47-30 وفاز على السويد 32-22، وفاز على كوريا الجنوبية بنتيجة 38-36 السبت، وفاز على فرنسا بالمفاجأة الكبرى بنتيجة 37-32، وفاز على صربيا 30-29

المنتخب المصري

المنتخب يتكون من: