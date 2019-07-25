عاجل .. نتيجة مباراة مصر والنرويج لكرة القدم .. المنتخب المصري يفوز ويصعد للدور المقبل

حقق المنتخب المصري فوزًا غاليًا على منتخب النرويج بنتيجة 29 مقابل 27 في المباراة الهامة اليوم الخميس، وذلك في ربع نهائي كأس العالم في أسبانيا لكرة اليد، وبذلك يصعد المنتخب للدور المقبل، في مباراة هامة بالنسبة للمنتخب المصري، وإقترب النرويج بشدة من التعادل ولكن تبقى نصف دقيقة كانت كفيلة بالمنتخب المصري أن يحرز هدف التعزيز والفوز على النرويج في مباراة اليوم.

في تمام الساعة 6:45 مساءًا بتوقيت القاهرة يتم بث مباراة كرة اليد في مونديال أسبانيا، مباراة ربع النهائي بين مصر والنرويج ، والقنوات الناقلة نقوم بعرضها على اليوتيوب مجانًا في حين البدء، ونحن معكم بكل جديد

منتخب مصر

المنتخب المصري يضم عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد، وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضي وحازم ممدوح، ومحمد الأزهري ومحسن رمضان، وعمر خالد وعمر سامي وخالد وليد وياسر محمد.