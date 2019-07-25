اتحاد الكرة يسمح للأندية باعتبار لاعب شمال افريقيا محلياً لمدة عام وإمكانية إعارة 5 لاعبين

أحمد أبوعقيل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن القواعد التي سيتم العمل بها في قيد اللاعبين الأجانب خلال الموسم المقبل، وذلك باعتبار اللاعب الشمال أفريقي لاعبًا محاليًا، كما سيتم تقليص عدد الأجانب بداية من موسم 2020-2021.

وقال اتحاد الكرة فى خطابه للأندية، إنه سيتم تقليل عدد الأجانب فى القوائم، اعتبارا من الموسم بعد المقبل 2020 -2021.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن رسمياً، الموافقة على قيد لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى فى الموسم الكروى الجديد، والسماح للأندية بقيد 30 لاعباً فى قائمة الموسم الجديد الذى ينطلق 19 سبتمبر المقبل.

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كما قرر اتحاد الكرة تحديد عدد 5 لاعبين يتم إعارتهم لكل ناد كحد أقصى فى الموسم الواحد،على أن يتم رفع إسم اللاعب المعار من القائمة

كما ألغى اتحاد الكرة قوائم الانتظار فى الدورى الجديد، على أن يقوم كل ناد بقيد لاعبيه فى قائمة الـ30 لاعبا والاستغناء عن باقى اللاعبين أو إعارتهم.

كان اتحاد الكرة قرر أيضا السماح للأندية بقيد 30 لاعبا فى قائمة الموسم الجديد الذى ينطلق 19 سبتمبر المقبل، كما تقرر عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار فى القائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعبا.