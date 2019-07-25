يوفنتوس ينفق اكثر من 900 مليون يورو لبناء "فريق سوبر" قارياً

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أشارت تقارير إعلامية الى أن إدارة يوفنتوس الإيطالي قد انفقت ما يقارب من مليار يورو خلال المواسم الماضية ، بهدف تدعيم صفوف الفريق في كافة الخطوط ، في وقت كان يمكن ان يتجاوز حجم الإنفاق هذا الرقم بكثير لولا خبرة مسؤولي النادي الذين نجحوا في كسب خدمات لاعبين مميزين في صفقات انتقال حر.

وكانت إدارة النادي الإيطالي قد سعت من هذا الإنفاق الضخم إلى تكوين "فريق سوبر" قادر على إحراز لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1996 رغم بلوغ الفريق للمباراة النهائية خمس مرات خلال المواسم القليلة الماضية.

هذا واستفادت إدارة يوفنتوس من عائدات بيع عدد من نجوم الفريق لتقليص تكاليف تعاقداتها ، على رأسهم لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا الذي تم بيعه لصالح مانشستر يونايتد الإنكليزي في صيف عام 2016 ، حيث لم ينزل حجم إنفاق النادي على التعاقدات عن سقف الـ 100 مليون يورو مع استقطابها للاعبين في صفقات انتقال حر كل عام .

ورغم مطالبات المدير الفني الجديد ماوريسيو ساري لإدارة النادي بعقد المزيد من الصفقات خلال الانتقالات الصيفية الحالية ، إلا ان الاسماء التي يمتلكها في قائمة الفريق ، تؤكد بأن النادي نجح بعد سنوات من بناء "فريق سوبر" يضم في صفوفه تشكيلة أساسية مميزة ، و دكة احتياط جاهزة.

هذا وباشرت إدارة النادي مساعيها لتكوين فريق جاهز ومؤهل للمنافسة على اللقب الأوروبي منذ الخسارة امام برشلونة الإسباني في النهائي القاري عام 2015.

وفي التفاصيل ، فقد انفق العملاق الإيطالي نحو 152 مليون يورو في صيف عام 2015 ، وكانت هي الإنطلاقة على مستوى التعاقدات ، بضم المهاجم الكرواتي ماريو مانزوكيتش من نادي اتلتيكو مدريد الإسباني ، وفي عام 2016 انفق النادي ما يقارب من 196 مليون يورو ، شملت التعاقد مع المهاجم الارجنتيني الهداف غونزالو هيغواين من نادي نابولي الإيطالي ، وفي عام 2017 تم صرف نحو 163 مليون يورو ، بينما شهد عام 2018 اعلى إنفاق في تاريخ النادي بوصوله إلى حاجز الـ 261 مليون يورو ، تم صرف جزء كبير منها على جلب المهاجم البرتغالي الهداف كريستيانو رونالدو .

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وخلال الانتقالات الصيفية الحالية انفق "البيانكونيري" نحو 141 مليون يورو ، من اجل استقطاب تسعة لاعبين ، منهم اربعة لاعبين تم حسم صفقاتهم بعد فتح المفاوضات مع أنديتهم على رأسهم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من نادي اياكس امستردام الهولندي لقاء 75 مليون يورو تضاف اليها حوافز اخرى تصل قيمتها الى 10 ملايين يورو.

كما جلب النادي لاعب الوسط الفرنسي ادريان رابيو والحارس المخضرم الإيطالي جيان لويجي من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، و لاعب الوسط الويلزي ارون رامزي من نادي أرسنال الإنكليزي في صفقات انتقال حر (مجاناً) .

وفي وقت بلغت القيمة الإجمالية على التعاقدات نحو 913 مليون يورو ، فإن إدارة النادي حققت عائدات من بيع لاعبي الفريق بقيمة تبلغ 619 مليون يورو وفق تقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وساهمت التعاقدات والغربلة التي قامت بها إدارة النادي في تقوية صفوف الفريق وتعزيز فرصته في المنافسة على اللقب القاري، اذ ان خط الدفاع سيكون اقوى بكثير بتواجد الهولندي دي ليخت إلى جانب الإيطاليين جيورجي كيلليني و ليوناردو بونوتشي وماتيا دي شيليو والبرازيلي اليكس ساندرو، بينما خط الوسط سيكون اكثر توازنا بعد انضمام الفرنسي رابيو و الويلزي رامزي إلى جانب ميراليم بيانتيتش .

أما خط الهجوم فإنه سيبقى على حاله ، نظراً لإكتماله بتواجد الأرجنتينيين باولو ديبالا وغونزالو هيغواين

والكرواتي ماريو ماندجوكيتش والإيطاليين فيدريكو برنارديشي ومويس كين والبرتغالي كريستيانو رونالدو .

يشار الى أن إدارة يوفنتوس قد حددت هدفها الموسم المقبل المتمثل بإحراز دوري أبطال أوروبا ، وهو ما سيدفع بساري إلى إتباع سياسة التدوير عندما يتأهل الفريق إلى دور الستة عشر في المسابقة القارية، تجنباً لإرهاق اللاعبين مع تداخل البطولات.