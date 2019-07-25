شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يغيب عن تدريبات الزمالك قبل القمة 118 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل طارق حامد لاعب وسط الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفنى للفريق، بعد المشاركة مع الفريق بالأمس فى مواجهة الإسماعيلى ضمن مؤجلات الأسبوع 27 بالدورى الممتاز والتى انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الأهلى، فى الثامنة من مساء الأحد المقبل فى ختام الدوري الممتاز وذلك على استاد برج العرب في الإسكندرية فى البطولة التى توج الفريق الأحمر بلقبها برصيد 77 نقطة وجاء الزمالك وصيفا برصيد 72 نقطة.
ويخوض الزمالك تدريباته خلال الوقت الحالى على ملعبه بقلعة ميت عقبة استعدادا لتجهيز اللاعبين للقمة 118 التى يسعى الأبيض إلى تحقيق الفوز بها لمصالحة جماهيره بعد ضياع لقب الدورى.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق حامد يغيب عن تدريبات الزمالك قبل القمة 118 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.