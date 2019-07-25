شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يغيب عن تدريبات الزمالك قبل القمة 118 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل طارق حامد لاعب وسط الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفنى للفريق، بعد المشاركة مع الفريق بالأمس فى مواجهة الإسماعيلى ضمن مؤجلات الأسبوع 27 بالدورى الممتاز والتى انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الأهلى، فى الثامنة من مساء الأحد المقبل فى ختام الدوري الممتاز وذلك على استاد برج العرب في الإسكندرية فى البطولة التى توج الفريق الأحمر بلقبها برصيد 77 نقطة وجاء الزمالك وصيفا برصيد 72 نقطة.

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ويخوض الزمالك تدريباته خلال الوقت الحالى على ملعبه بقلعة ميت عقبة استعدادا لتجهيز اللاعبين للقمة 118 التى يسعى الأبيض إلى تحقيق الفوز بها لمصالحة جماهيره بعد ضياع لقب الدورى.