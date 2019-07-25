شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 25 يوليو الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، منها توقيع عماد السيد لاعب الزمالك للاتحاد السكندرى، واعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا محليا بالدورى الجديد.

رسميا..اتحاد الكرة يقرر اعتبار لاعب واحد من شمال افريقيا محليا بالدورى الجديد

أعلن اتحاد الكرة، بشكل رسمى، الموافقة على قيد لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى فى الموسم الكروى الجديد، والسماح للأندية بقيد 30 لاعباً فى قائمة الموسم الجديد الذى ينطلق 19 سبتمبر المقبل.

كهربا ينضم للأهلى فى يناير بعد التوقيع لـ"أفيس" البرتغالى

كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، أن اللاعب وقع لنادى أفيس البرتغالى تمهيدًا للانضمام لصفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وقال المصدر لـ"الخليج 365" أن كهربا أتم اتفاقه مع مسئولى الأهلى على كافة تفاصيل ضمه فى يناير المقبل، ووافق اللاعب على التوقيع لأفيس كونه أحد الأندية المتواضعة فى الدورى البرتغالى، ويقوده إيناسيو المدير الفنى الأسبق للزمالك، وتم الاتفاق على مقابل مادى زهيد ليصبح الطريق ممهداً أمام اللاعب للعودة للدورى المصرى في يناير من بوابة القلعة الحمراء.

رسميًا.. عماد السيد يوقع للاتحاد السكندرى لمدة 3 مواسم

وقع عماد السيد، حارس مرمى فريق الزمالك، على عقود انضمامه رسميًا لصفوف الاتحاد السكندرى لمدة 3 مواسم مقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للانتقال إلى زعيم الثغر فى الموسم الجديد.

7 ملايين و650 ألف جنيه مكافأة لاسارتى بعد تتويج الأهلى بدرع الدورى

يحصل الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى، على خمسة أشهر من راتبه مكافأة تتويج الأهلى بالدورى، حسب عقده مع القلعة الحمراء.

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لاسارتى يحصل على 90 ألف دولار راتباً شهرياً، وهو ما يعنى أن مكافأة تتويجه بالدورى ستكون 450 ألف دولار، ما يوازى 7 ملايين و650 ألف جنيه يحصل عليها بعيداً عن راتبه الشهرى.

الإسماعيلى يرفض توقيع عقوبات على اللاعبين بعد ثلاثية الزمالك

رفض الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة محمود جابر، فكرة توقيع عقوبات على اللاعبين بعد الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة الدورى العام.

وقال مصدر فى الجهاز الفنى للدراويش، إن المباراة لم تكن مؤثرة بالنسبة للإسماعيلى، لاسيما فى ظل امتلاك الزمالك دوافع أكبر للفوز بحثاً عن ملاحقة الأهلى على التتويج بالدورى، مؤكداً أن ناديه لعب اللقاء فى إطار الاستعداد لبداية الموسم الجديد.

الزمالك يحصل على توقيع عبد العاطى وينتظر حسم الصفقة مع دجلة

حصل مسئولو نادى الزمالك على توقيع محمد عبد العاطى لاعب وسط فريق وادى دجلة، تمهيدًا لحسم الصفقة بشكل رسمى بعد التوصل لاتفاق مع مسئولى الفريق الدجلاوى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ووقع عبد العاطى على رغبة الانضمام لصفوف الزمالك، إلا أن المفاوضات بين مسئولى دجلة والزمالك مازالت جارية، خاصة وأن دجلة طلب الحصول على 30 مليون جنيه، ودخول أحمد مدبولى صانع ألعاب الزمالك ضمن الصفقة.

إيقاف 4 لاعبين بمنتخب السلة وإحالتهم للتحقيق.. اعرف السبب

قرر اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، فتح تحقيق مع عدد من لاعبى منتخب السلة بعد رفضهم الانضمام للمنتخب خلال المشاركة فى بطولة الأفروكان التى أقيمت فى مالى الأسبوع الجارى.

ومن المقرر التحقيق مع اللاعبين بمعرفة علاء زهران عضو مجلس الإدارة مع إيقافهم لحين انتهاء التحقيقات .