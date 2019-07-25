شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجهاز الفني للمقاصة يختار 30 لاعبا لمعسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 30 لاعبا للدخول في معسكر مغلق الأحد المقبل ، بمدينة الاسكندرية ، ضمن المرحلة الثانية لفترة الاعداد للموسم الكروي الجديد .

واللاعبون المختارون للمعسكر هم : أحمد عادل عبدالمنعم -محمود حمدي - محمد كوكو - بلتاجي سمير لحراس المرمى و أحمد مودي - شريف حازم - محمد دبش - عاصم سعيد - احمد ياسين -احمد صبيحة- حسني فتحي - عصام صبحي - أحمد محسن - هاني سعيد - خالد اوتشو - محمد توني - مصطفى شبيطة - صلاح ريكو - ميدو جابر - اسلام جابر – باولن فوافي - محمد مسعد - شيملس بيكلي - محمد رمضان - صلاح عاشور - عبدالله مجدي - جون انطوي - ايدو موسيس - صلاح امين – محمد دسوقي.

كان الفريق قد أدي تدريبا خفيفا اليوم الخميس بالملعب الفرعي باستاد الدفاعي الجوي ، وتم عمل قياسات طبية اليوم للمجموعة المختارة للمعسكر .

كشف وليد هويدي ، مدير الكرة بالمقاصة أن قائمة الفريق تشهد ضم مجموعة من الصاعدين مواليد 97 للمعسكر تحسبا لقيدهم في القائمة وفقا للوائح اتحاد الكرة .

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أوضح هويدي أن الفريق يحصل علي راحة من التدريبات 48 ساعة ، علي أن يتجمع اللاعبون صباح الأحد باستاد الدفاعي الجوي للتحرك إلى الاسكندرية ، لبداية فترة الإعداد الثانية للموسم الجديد .

وأشار هويدي ، بان معسكر الاسكندرية سيشهد عدد من المباريات الودية "متدرجة المستوى" لتجهيز اللاعبين لأعلي فورمة قبل انطلاق الموسم الجديد.