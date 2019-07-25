سوبر كورة يكشف كيف أنقذت لائحة الجبلاية "رقبة" الأهلى من ورطة أزارو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت لائحة القيد باتحاد الكرة والتى أعلنت عنها إدارة شئون اللاعبين والخاصة بانتقالات اللاعبين لموسم الجديد 19-2020، رقبة النادى الأهلى من ورطة مهاجمه وليد أزارو. عاش مسئولو النادى الأهلى حالة من الحيرة والقلق طوال الفترة الماضية بسبب فكرة قيد اللاعبين الأجانب وحول العدد الذى سيتفق عليه فى الموسم الجديد ومدى اعتبار لاعب من شمال أفريقيا كمحلى. Advertisements النادى الأهلى يملك بين صفوفه 5 لاعبين أجانب هما التونسى على معلول،المغربى وليد أزارو،الأنجولى جيرالدو،النيجيرى جونيور أجاى ،بجانب الصفقة الجديدة المالى أليو ديانج.

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