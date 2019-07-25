شباب اليد يهزم النرويج 29 / 27 و يتأهل إلى المربع الذهبى بالمونديال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب شباب كرة اليد فى الفوز على نظيره النرويجى بنتيجة 29 / 27 فى ربع نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا ، ليتأهل إلى المربع الذهبى .
و إنتهى الشوط الأول تأخر مصر بنتيجة 14 / 12 ، بالرغم من التألق الملحوظ لثنائى شباب الفراعنة ، محسن رمضان هداف اللقاء الماضى أمام صربيا و زميله سيف الدرع ، إلا أن الشوط الثانى شهد قوة من الجانب النرويجى خاصة الأجنحة ،قبل أن ينجح المنتخب المصرى فى العودة غلى أجواء اللقاء لتقليل الفارق و صناعة التقدم .
تأهل منتخب شباب النرويج لكرة اليد إلى دور ربع نهائى بالفوز على البرازيل ى دور الـ 16 بينما تأهل منتخبنا الوطنى إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 .
وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 .
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