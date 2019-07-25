شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد يتقدم علي النرويج 27-24 في الدقيقة 57 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المنتخب الوطني لشباب اليد ، في تحويل تأخره الي تقدم أمام النرويج حيث أصبحت النتيجة 27 -24 للصالح الفراعنة في الدقيقة 57 ، بمباراة دور الثمانية لكاس العالم لليد .

وانتهى الشوط الأول بتأخر مصر بنتيجة 14 / 12 ، بالرغم من التألق الملحوظ لثنائى شباب الفراعنة، محسن رمضان هداف اللقاء الماضى أمام صربيا وزميله سيف الدرع، إلا أن الشوط الثانى شهد قوة من الجانب النرويجى خاصة الأجنحة .

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تأهل منتخب شباب النرويج لكرة اليد إلى دور ربع نهائى بالفوز على البرازيل ى دور الـ 16 بينما تأهل منتخبنا الوطنى إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 .

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 .